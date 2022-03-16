ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı - Son Dakika

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası başladı.

Palandöken Kayak Merkezinde başlayan şampiyonaya 21 üniversiteden 84 sporcu katıldı. Kadın ve erkekler sporcuların katılımıyla 2 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda üniversiteli sporcular, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Bugün slalom kategorisindeki yarışlarla başlayan şampiyona yarın gerçekleştirilecek büyük slalom yarışlarıyla tamamlanacak.