ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı - Son Dakika
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ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

16.03.2022 11:50
ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası başladı.

Palandöken Kayak Merkezinde başlayan şampiyonaya 21 üniversiteden 84 sporcu katıldı. Kadın ve erkekler sporcuların katılımıyla 2 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda üniversiteli sporcular, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Bugün slalom kategorisindeki yarışlarla başlayan şampiyona yarın gerçekleştirilecek büyük slalom yarışlarıyla tamamlanacak.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı - Son Dakika
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