Leroy Sane\'ye tokat atan Bjelica\'ya 3 maç men ve para cezası verildi

NE OLMUŞTU?

Bjelica, Bayern Münih ile oynanan maçta 74. dakikada yaşanan tartışma sonrası Sane'ye tokat atmış ve kırmızı kart görmüştü. Bayern Münih ile Union Berlin arasındaki maçı, Raphael Guerrero'nun 46. dakikada attığı golle 1-0 Bayern Münih kazanmıştı. Pozisyona ilişkin konuşan Bjelica, "Topu Leroy Sane'ye vermeye çalıştım ve o sırada beni itti. Sonrasında bir hata yaptım." demişti.