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Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi - Son Dakika
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Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi

Bayern Münih maçında Leroy Sane'ye tokat atan Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Almanya Futbol Federasyonu tarafından 3 maç men ve 25.000 euro para cezasına çarptırıldı.

Leroy Sane\'ye tokat atan Bjelica\'ya 3 maç men ve para cezası verildi
25.01.2024 - 18:53,  Güncelleme: 18:58
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Union Berlin, Bayern Münih maçında Leroy Sane'ye tokat atan Nenad Bjelica'nın Almanya Futbol Federasyonu tarafından üç maç men ve 25.000 euro para cezasına çarptırıldı.

3 MAÇ MEN VE 25.000 EURO PARA CEZASI ALDI

Almanya Futbol Federasyonu, Leroy Sane'ye tokat atıp kırmızı kart gören Nenad Bjelica'ya 3 maç men ve 25 bin euro para cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Bjelica, Bayern Münih ile oynanan maçta 74. dakikada yaşanan tartışma sonrası Sane'ye tokat atmış ve kırmızı kart görmüştü. Bayern Münih ile Union Berlin arasındaki maçı, Raphael Guerrero'nun 46. dakikada attığı golle 1-0 Bayern Münih kazanmıştı. Pozisyona ilişkin konuşan Bjelica, "Topu Leroy Sane'ye vermeye çalıştım ve o sırada beni itti. Sonrasında bir hata yaptım." demişti.

Union Berlinli Nenad Bjelica, Sane'ye Tokat Atma Olayı İçin Cezalandırıldı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Nenad Bjelica, Bayern Münih, Bundesliga, Spor, Dünya, Son Dakika

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