Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe Maçı Hakem ve Kadroları

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki Union Saint-Gilloise- Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RSC Anderlecht
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas, Nilsson
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi
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Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
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