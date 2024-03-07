Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe Maçı Hakem ve Kadroları - Son Dakika
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Spor

Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe Maçı Hakem ve Kadroları

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda oynanacak olan Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç, RSC Anderlecht stadında oynanacak ve Portekizli hakemler Joao Pinheiro, Bruno Jesus ve Luciano Maia yönetiminde gerçekleşecek. Union Saint-Gilloise takımı Moris, Sykes, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas ve Nilsson'dan oluşurken, Fenerbahçe takımı ise Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic ve Batshuayi'den oluşacak.

07.03.2024 21:57
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki Union Saint-Gilloise- Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RSC Anderlecht

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas, Nilsson

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Kaynak: AA

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