Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı - Son Dakika
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Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı

18.05.2022 19:46
Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı

Balıkesir Üniversitesi, (BAÜN) Türkiye'de sayılı üniversitede bulunan sportif altyapısı ve spor tesisleri ile ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesi, (BAÜN) Türkiye'de sayılı üniversitede bulunan sportif altyapısı ve spor tesisleri ile ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu organizasyonuyla gerçekleştirilen, Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası, BAÜN ev sahipliğinde başladı.

18- 22 Mayıs tarihleri arasında BAÜN Burhan Erdayı Spor Salonunda gerçekleştirilecek Şampiyonada, 35 farklı üniversiteden kadınlar ve erkekler kategorilerinde 120 sporcu yer alıyor. - BALIKESİR

Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı
Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı
Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı
Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı
Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı
Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı - Son Dakika
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