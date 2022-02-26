Üniversitelerarası Kar Voleybolu Turnuvası, Sivas'ta başladı - Son Dakika

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen Üniversitelerarası Kar Voleybolu Turnuvası başladı.

Turnuvanın açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, bu tür organizasyonlarla Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin daha anlamlı hale geldiğini söyledi.

Sivas'ın genç ve spor dostu bir şehir olduğunu belirten Ayhan, "Her geçen gün zirveye doğru ilerleyen bir kayak merkezimiz var. Sivas'ın ve bölgenin parlayan yıldızı. Böyle bir organizasyonu yapmak ayrıca heyecan veriyor." dedi.

Tesis yapmanın yeterli olmadığını, içinin bu tür sempatik ve heyecan verici organizasyonlarla anlamlı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Kayak merkezimiz eğitim, sosyal ve spor çalışmalarında gün geçtikçe adından sıkça söz ettiriyor. Klasik bir kayak merkezi ötesinde bir mana vermeye çalışıyoruz. Sadece kayak ve kızağın yapıldığı bir yer değil, renkli organizasyonlarla dağın daha da cazip hale gelmesini sağlıyoruz. Birçok branşta spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Yaz ve kış dönemlerinde ayrı programlarımız var. Özellikle kış sporları açısından da Türkiye'de örnek bir çalışma ortaya koymaktadır. Kar deyince bu coğrafyada Sivas akla gelir. İşte biz karı nimete, rahmete çevirmeye çalışıyoruz."

Organizasyona 10 üniversiteden 50 sporcu katılıyor.