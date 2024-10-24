Ünlü futbolcudan olay itiraflar: 15 kızla birlikte 300 bin euro harcadım

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İngiltere Premier Lig ve Championship'te toplam 443 maça çıkan 36 yaşındaki eski futbolcu Troy Deeney, kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"15 KIZLA BİRLİKTE 300 BİN EURO HARCADIM"

Troy Deeney, verdiği sözü yerine getirmek amacıyla 2015 yılında Watford'un yükselişini kutlamak için Las Vegas'a gittiğini ve 3 gün süren partide 300 bin Euro'dan fazla para harcadığını söyledi. Deeney Victoria's Secret modelleri ile partilediğini itiraf etti. Deeney, "Las Vegas'ta üç günde 300 bin eurodan fazla para harcadım. Kumarda kaybettiğimi söylemek isterdim ama hayır... 96 bin Euro havuz partisinde, 96 bin Euro sabah MGM'de ve 72 bin Euro gece." dedi.

Troy Deeney, Las Vegas'ta geçirdiği üç günlük parti hakkında; "O sırada bekarlığa veda partisinde beş futbolcu vardı ve yan masadaydılar ve bizi bir bekarlığa veda partisine götürdüler. Victoria's Secret modeli olan 15 kızla birlikteydik. Kızlardan biri bana Victoria's Secret modeli olduklarını söyledi ve ben de 'teşekkür ederim İsa, artık cennetteyim' diye düşündüm... Hiçbir şey yapamadım, o kadar çok içtim ki beni taksiye bindirdiler" ifadelerini kullandı.