Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı

22.07.2022 10:28
Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını ünlü isimler eşliğinde taraftarlarına sundu. Tanıtımda yeni sezonda giyilecek 3 forma tanıtılırken, yeni formalardan sadece ilk 24 saat içerisinde 39 bin 435 adet satıldığı öğrenildi. Sadece 1 günlük satıştan kulübün kasasına 24 milyon 804 bin 615 TL girdi.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını çok konuşulan bir lansmanla taraftarın beğenisine sundu. Ece Seçkin'in konser verdiği organizasyonda formalar, Sarp Akkaya, Afra Saraçoğlu ve Sarp Can Köroğlu gibi ünlü isimlerin üstünde tanıtıldı.

24 SAATTE REKOR SATIŞ

Fenerbahçe'nin yeni formaları taraftarlar tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü. Kulübün ürünlerini satan Fenerium, yeni formalardan sadece ilk 24 saat içerisinde 39 bin 435 adet satıldığını açıkladı. Bir formanın fiyatının 629 TL olduğu Kanarya'da bu sayede kulübün kasasına sadece bir günde 24 milyon 804 bin 615 TL girdi.

GEÇEN SEZON REKOR KIRILMIŞTI

Bu organizasyonda, geçen sezon 352 bin 348 adet satışla kulüp tarihinde yeni bir rekora imza atıldığı vurgulanmıştı. Bir önceki rekorun, 350 binle 2012-13 sezonuna ait olduğu ifade edilmişti.

YORUMLAR
500
Forma lansmanı dillerden düşmeyen Fenerbahçe'den tarihe geçen rekor Forma lansmanı dillerden düşmeyen Fenerbahçe'den tarihe geçen rekor Forma lansmanı dillerden düşmeyen Fenerbahçe'den tarihe geçen rekor Forma lansmanı dillerden düşmeyen Fenerbahçe'den tarihe geçen rekor

Sarp Akkaya, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
10:19 Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil
10:03 Genç kadın parkta canice katledildi! Ülkede yer yerinden oynadı
09:56 Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi
09:46 Yük taşıyan at, sıcaklığa dayanamayarak fenalaştı
09:40 Brezilya'da çeteleri basan güvenlik güçleri operasyonda 18 kişiyi öldürdü! Tepki sesleri yükselmeye başladı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 10:32:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement