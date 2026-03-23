Ünlü spikere otel odasında büyük şok: Kapıyı kilitleyip öpmeye çalıştı
Ünlü spikere otel odasında büyük şok: Kapıyı kilitleyip öpmeye çalıştı

23.03.2026 10:51
Meksikalı model ve spor muhabiri Ines Sainz Gallo, AC Milan'a yeni transfer olan bir Brezilyalı futbolcunun otel odasında kendisine taciz girişiminde bulunduğunu açıkladı. Sainz, futbolcunun asistanının kameramanı odadan çıkarıp kapıyı kilitlemesinin ardından futbolcunun kendisine yaklaşıp öpmeye çalıştığını belirtti. Duruma hızla tepki veren Sainz, kendisini korumak için futbolcuya fiziksel müdahalede bulunup odadan ayrıldığını söyledi.

Spor muhabiri Ines Sainz Gallo, yıllar önce yaşadığı bir olayı ilk kez anlatarak gündeme damga vurdu.

"RÖPORTAJ TUZAĞA DÖNÜŞTÜ"

Meksikalı model ve deneyimli spiker Sainz, AC Milan'a yeni transfer olan Brezilyalı bir futbolcuyla röportaj yapmak için gittiği otelde beklenmedik bir durumla karşılaştığını açıkladı. Sainz, görüşmenin kısa sürede profesyonel sınırların dışına çıktığını ifade etti.

ODA KAPISI KİLİTLENDİ

Sainz'in açıklamasına göre, futbolcunun asistanı kameramanı odadan çıkardıktan sonra kapıyı kilitledi. Odada yalnız kaldıkları sırada futbolcunun kendisine yaklaşarak öpmeye çalıştığını belirten spiker, duruma anında tepki verdiğini söyledi.

FİZİKSEL MÜDAHALEYLE KURTULDU

47 yaşındaki gazeteci, kendisini korumak için futbolcuya fiziksel müdahalede bulunduğunu ve tekme atarak odadan uzaklaştığını anlattı. Yaşananların ardından güvenliğini sağlamak adına hızla ortamdan ayrıldığını vurguladı.

FUTBOLCUNUN KİMLİĞİNİ AÇIKLAMADI

Sainz, olayın merkezindeki futbolcunun Brezilyalı olduğunu ve o dönemde AC Milan'a yeni transfer edildiğini belirtse de isim vermekten kaçındı. Öte yandan, söz konusu ismin Kaka olmadığını özellikle ifade ederek spekülasyonların önüne geçti.

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Çanakkale’de sağanak etkili oldu 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
