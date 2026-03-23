Ünlü spikere otel odasında büyük şok: Kapıyı kilitleyip öpmeye çalıştı

Spor muhabiri Ines Sainz Gallo, yıllar önce yaşadığı bir olayı ilk kez anlatarak gündeme damga vurdu.

"RÖPORTAJ TUZAĞA DÖNÜŞTÜ"

Meksikalı model ve deneyimli spiker Sainz, AC Milan'a yeni transfer olan Brezilyalı bir futbolcuyla röportaj yapmak için gittiği otelde beklenmedik bir durumla karşılaştığını açıkladı. Sainz, görüşmenin kısa sürede profesyonel sınırların dışına çıktığını ifade etti.

ODA KAPISI KİLİTLENDİ

Sainz'in açıklamasına göre, futbolcunun asistanı kameramanı odadan çıkardıktan sonra kapıyı kilitledi. Odada yalnız kaldıkları sırada futbolcunun kendisine yaklaşarak öpmeye çalıştığını belirten spiker, duruma anında tepki verdiğini söyledi.

FİZİKSEL MÜDAHALEYLE KURTULDU

47 yaşındaki gazeteci, kendisini korumak için futbolcuya fiziksel müdahalede bulunduğunu ve tekme atarak odadan uzaklaştığını anlattı. Yaşananların ardından güvenliğini sağlamak adına hızla ortamdan ayrıldığını vurguladı.

FUTBOLCUNUN KİMLİĞİNİ AÇIKLAMADI

Sainz, olayın merkezindeki futbolcunun Brezilyalı olduğunu ve o dönemde AC Milan'a yeni transfer edildiğini belirtse de isim vermekten kaçındı. Öte yandan, söz konusu ismin Kaka olmadığını özellikle ifade ederek spekülasyonların önüne geçti.