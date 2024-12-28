Ünlü teknik adamdan Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerine yıllar sonra yanıt - Son Dakika
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Spor

Ünlü teknik adamdan Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerine yıllar sonra yanıt

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Ünlü teknik direktör Abdullah Avcı, Kerem Aktürkoğlu'nun 2 yıl önce RAMS Başakşehir'de "Çok büyük bir hiyerarşi vardı. Askerlikteki rütbecilik dönemleri vardı bana göre" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

28.12.2024 13:04
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Ünlü teknik direktör Abdullah Avcı, Kerem Aktürkoğlu'nun 2 yıl önce RAMS Başakşehir'de yaşadıklarıyla ilgili söylediklerine yanıt verdi.

Avcı, "Onun bu günlerde olması bizi mutlu ediyor. Mustafa Sarıgül vardı benim ekibimden. O zaman bizim altyapı teknik sorumlusuydu. 'Hocam bir tane kenar oyuncusu var, potansiyelli bir oyuncu' dedi, altyapıya çağırdık. Potansiyali antrenmanda gördük. O zamanlar İzmit tarafında oturuyorlardı. Kerem'i profesyonel yaptım. İlk ben yaptım. Kulübün karşısında devlet okulu vardı, oraya yazdırdık. Okula gittim, kaydını yaptırdık. Babasına dedim ki, 'Karışma, biz yatırım yapacağız"dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli çalıştırıcı, "Altyapıdan a kadroya çıkıp antrenmanlara başladı. Onun oynadığı yerde Robinho, Elia, Arda Turan... Burada 16 yaşında pozisyon alma şansın yok. Sonra kulüpte bir takım problemleri oldu. Ben Beşiktaş'tayken Erzincan'la bir kupa maçında karşılaştık. Vodafone Park'a geldiler, 'Ne olmuş buna? Uçuyor. Beşiktaş'a alalım.' dedim. Biz onu güzel hikayelerle anıyoruz, başarılarıyla mutlu oluyoruz. Umarım daha iyi şeyler yaparak devam eder." şeklinde konuştu.

KEREM NE DEMİŞTİ?

Yıldız futbolcu, "Çok büyük bir hiyerarşi vardı. Askerlikteki rütbecilik dönemleri vardı bana göre. Yani 'sen şusun, ben buyum, sen haddini bileceksin. Ve sesini ne olursa olsun çıkarmayacaksın.' Ben de yapı gereği küçük de olsam bana haksızlık yapılıyor ise susamam. Karşı çıkarım ya da tatlı dille kendimi ifade etmeye çalışırım. O zamanlar belki böyle bir şey görmedikleri için bana karşı keskin bir tavır vardı futbolculardan. Bu beni gerçekten sindirdi. O zaman "Allahım ne olur bugün ayağıma top değmesin. Değerse kaybedeceğim. Sakatlayacaklar, kötü davranacaklar ve ben idmanı top değmeden geçeyim" diye diye 1 yılı bitirdim RAMS Başakşehir'de" demişti.

Ünlü teknik adamdan Kerem Aktürkoğlu\'nun sözlerine yıllar sonra yanıt

Kerem Aktürkoğlu, Abdullah Avcı, Başakşehir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü teknik adamdan Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerine yıllar sonra yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    sisirmeyin bunu portekiz ligi Türkiye 2 ci liginden dandiktir oraya kimi göndersen oynuyor savunma denen birşey yok sıfır bunu italyaya gönderdin orda oynasında görelim topu göstermezler bu caylağa 9 66 Yanıtla
    Murat KILIÇ:
    gercekten cok cahilce yorumlar .Sen burara boyle bos mesajlar yazman icin birilerinden para aliyorsun herhalde. 4 0
    ZEKİ REİS:
    aynen . İtalya yada İngiltere’de bir görelim delikanlıyı. o zaman konuşalım 1 2
    ali çakmak:
    dedi oe ferhat 1 0
    Kenan Dayan:
    Ferhat yine konuştu ')) 0 0
  • Çelikk:
    Sıradan Futbolcu İşte ehh 11 51 Yanıtla
    Ertan Çelik:
    futbol cahili Yada kör bir fanatik yorumu 3 0
  • Burak Şan:
    sus lan sibop ferhat 36 5 Yanıtla
  • muhammed avcı:
    ferram eser yorum yapmışsa bilin ki bu adam on numara topçudur. 12 2 Yanıtla
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