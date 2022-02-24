Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı! - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal başlatması sonrası Shakhtar Donetsk'in eski teknik direktörü Paulo Fonseca, Kiev'de mahsur kaldı. Deneyimli hocanın yaptığı açıklama içinde bulunduğu zorlu durumu gözler önüne serdi.

"BURADAN AYRILMAK İMKANSIZ"

Portekiz basınına konuşan Paulo Fonseca, "Sabah 5'te art arda beş patlama sesiyle uyandım. Bugün için planlanmış bir uçuşum vardı ama şu an ayrılmak imkansız. Havaalanı tahrip edildi ve hava sahası kapatıldı." ifadelerini kullandı.

"ŞANSLI OLMAYI UMMAK ZAMANI GELDİ"

Fonseca ayrıca, "Bu hayatımın en kötü günü. Şimdi beklemek ve şanslı olmayı ummak zamanı geldi. Üzerimize bomba düşmemesi için dua edelim." dedi.