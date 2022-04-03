Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu - Son Dakika

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Youtube'da yayın yapan Kutsal Motor kanalına konuk oldu. Zeynep Ocak'ın sorularına samimiyetle yanıt veren Demirkol'un cenazeler üzerine konuştuğu kısım büyük ilgi çekti.

"HASTANE VE CENAZE BENİM NEFRET ETTİĞİM ŞEYLER"

Mehmet Demirkol, "Cenazene tahmini kaç kişi gelir?" sorusuna "Sıfır" cevabını vererek kahkaha atarken, "Gelirler ama gelmesinler. Çünkü ben cenazelerden nefret ederim. Hastane ve cenaze benim nefret ettiğim şeyler. Hatta o kadar nefret ederim ki bütün dengem değişiyor." ifadelerini kullanan Demirkol, önceki soruyu anımsatarak "Cenazede bırakıp kaçabilirim çocukları" ifadelerini kullandı.

"BU KONUDA ARTIK BİR YARDIMCI OLALIM"

Ünlü yorumcu konuşmasının devamında ayrıca, "Çok yakın bir arkadaşımın babası vefat etmişti. Bayramın ilk günü gömülüyordu. O kadar dengem bozuldu ki; gidip 'iyi bayramlar' dedim. Ayarım kaçıyor yani. O yüzden benimkine de kimse gelmesin. Bu konuda da artık bir yardımcı olalım." dedi.