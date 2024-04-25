Ünye'de Oryantiring Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Ünye'de Oryantiring Yarışması Düzenlendi

Ünye\'de Oryantiring Yarışması Düzenlendi

Ünye ilçesinde, 17 ilden 300 sporcunun katılımı ile ilk defa oryantiring yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

25.04.2024 16:58  Güncelleme: 17:01
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, 17 ilden 300 sporcunun katılımı ile ilk defa oryantiring yarışması düzenlendi.

Ünye Belediyesi ile Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından oryantiring okul sporları küçükler ve yıldızlar grup yarışması Ünye'de gerçekleştirildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan sporcularla yarış öncesi bir araya gelerek başarılar diledi. 17 ilden 300 sporcunun katıldığı yarışlar Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Şehrin çeşitli yerlerine konulan hedefleri harita üzerinden bulmaya çalışan sporcular, parkuru kısa sürede tamamlamak için mücadele etti. Yaklaşık 2 saat süren yarışlar sonucunda bireysel ve grup halinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "2002 yılından beri Türkiye'de bu faaliyetin uygulandığı sürecin 2024 ayağını Ünye'de bu yıl hayata geçiriyoruz. Bundan sonra inşallah sürekli olarak bunu devam ettiririz. İl sayısını da arttırmış oluruz. Biz bu yarışa katılan sevgili çocuklarımızı şehrimizin birer turizm elçisi olarak görüyoruz. Hem sportif faaliyetlerini icra ederken hem de şehrimizi tanıma fırsatları buldular. Şehrimizin güzelliklerini ve gezilecek yerlerini de bu vesileyle fark etmiş oldular. Aynı zamanda gittikleri yerde de ilimizi, ilçemizi tanıtmak adına bizim elçimiz olacaklar. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise, "Misafir öğrencilerimizi içimizde görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bütün öğrencilerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yarışmada dereceye girenlere madalya ve belgeleri takdim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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