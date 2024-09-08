Ünye Kadın Spor, Bornova'yı 3-0 Yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, sahasında Bornova Hitabspor???????'u 3-0 yendi.
Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Ünye Kadın Spor Kulübü, 40. dakikada Lenche Andreevska, 52. dakikada Fredrica Turkudzor ve 61. dakikada Lenche Andreevska'nın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve çok sayıda taraftar izledi.
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