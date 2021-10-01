Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci olan Yusuf Fehmi Genç ile üçüncülüğü elde eden Melihcan Günay, Ordu'nun Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu'yu ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkeklerde 69 kilogramda Avrupa ikincisi olan Yusuf Fehmi Genç ile 55 kilogramda Avrupa üçüncülüğü derecesini elde eden Melihcan Günay, Ünye'nin gururu oldular.

Şampiyonların başarıları için 6 yıl önce başladıklarını ifade eden Ünye Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Aydın Kuyumcu, "6 yıl önce Ünye'de halter sporu çalışması yaptık. Başta antrenörümüz Cumali Tekin'in özverili çalışmaları ile Ünye'mizi ulusal ve uluslararası anlamda öne çıkarmaya çalıştık. 6 yıl önce yaptığımız çalışmalarda Yusuf Fehmi Genç sporcumuz ve Melihcan Günay kardeşimizi okul taramalarında halter sporuna teşvik ederek spor hayatlarına başlattık" dedi.

Ünye İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Halter Antrenörü Cumali Tekin, "Mutluyuz, heyecanlıyız. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyoruz. Daha dün gibi başladıkları günler gözümüzün önüne geliyor. İkisine de başarılarının devamını diliyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelirler, bize bu gururu yaşatmaya devam ederler" diye konuştu.

Ziyarette mutluluklarını paylaşan Yusuf Fehmi Genç ve Melihcan Günay ise daha büyük başarılar elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. - ORDU