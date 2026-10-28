Ünyespor, Kadın Futbol Süper Ligi\'nde Bakırköy Kadın Futbol\'u 2-1 yendi

Ünyespor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Safi MCL Bentonit Ünyespor, Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi. Ünye İlçe Şehir Stadı'ndaki maçta Mariem Houij ve Mukarama Abdulai'nin golleriyle Ünyespor galibiyete ulaşırken, Bakırköy'ün tek golü Sibel Duman'dan geldi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Safi MCL Bentonit Ünyespor sahasında Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi.
Ünye İlçe Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Mariem Houij'in attığı gol ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti.
Konuk ekip ise 31. dakikada Sibel Duman ile eşitliği yakaladı.
Mukarama Abdulai ile 40. dakikada ???????tekrar öne geçen Safi MCL Bentonit Ünyespor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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