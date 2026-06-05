Ürdün Dünya Kupası\'na Katılıyor

Ürdün, Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor.

Teknik direktör Jamal Sellami'nin kadrosunda Fransız takımı Rennes'in forveti Mousa Al-Tamari yer alırken, ABD'ye giden takımdaki en golcü oyuncu ise Al-Sailiya'dan Ali Olwan.

Kaptan Ehsan Haddad, aşil tendonu sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldıktan sonra iyileşerek kadroya yeniden seçildi.

Ancak forvet Yazan Al-Naimat, Aralık ayında düzenlenen Arap Kupası'nda yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Ürdün, J Grubu'nda mücadeleye başlamadan önce 7 Haziran'da San Diego'da Kolombiya ile son hazırlık maçını oynayacak.

Takım, 16 Haziran'da Santa Clara'da Avusturya ve 22 Haziran'da Cezayir ile karşılaşacak, ardından 27 Haziran'da Dallas'ta son şampiyon Arjantin'e karşı sahaya çıkacak.

Ürdün Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Yazeed Abulaila (Al-Hussein), Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat), Noor Bani Attiah (Al-Faisaly).

Defans: Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Ehsan Haddad, Saed Al-Rosan, Saleem Obaid (Al-Hussein), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Mohammad Abualnadi (Selangor), Husam Abu Dahab, Anas Banawi (Al-Faisaly), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya), Mohammad Abu Hasheesh (Al-Karma).

Orta saha: Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Nizar Al-Rashdan (Katar), Ibrahim Saadeh (Al-Karma), Rajaei Ayed, Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat).

Forvetler: Mousa Al-Tamari (Rennes), Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Mohammad Abu Zrayq (Raja Casablanca), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb), Ali Olwan (Al-Sailiya).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .