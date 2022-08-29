Nokta Atış Yarışması tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nokta Atış Yarışması tamamlandı

29.08.2022 18:55
Nokta Atış Yarışması tamamlandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 2022-2023 Sezonu Nokta Atış Yarışması yapıldı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 2022-2023 Sezonu Nokta Atış Yarışması yapıldı. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler taktim edildi.

Evrenli Doğal Parkı Şahin Tepesi'nde başlayana yarışmaya; Uşak ve çevre illerden 200 yarışmacı katıldı. Yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri Sivaslı Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Başkanı Yaşar Şemsit tarafından verildi. Yarışma sonrasında açıklamalarda bulunan Şemsit, "Kulübümüz tarafından her yıl düzenlenen atış müsabakaları artık geleneksel hale gelmiştir. Ayrıca, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri arasında da bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kurulmaktadır. Atış yarışmalarımızı her yıl yapmak istiyoruz. İnşllah önümüzdeki yıllarda da bu gelenek devam edecektir. Destek olanlara ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - UŞAK

YORUMLAR
500
Emniyet Müdürü Gezer'den Dumlupınar'a giden bisikletçilere jest Emniyet Müdürü Gezer'den Dumlupınar'a giden bisikletçilere jest Aydın'dan 30 Ağustos turuna çıkan bisikletçiler, Uşak'a ulaştı Aydın'dan 30 Ağustos turuna çıkan bisikletçiler, Uşak'a ulaştı
Kaynak: İHA

Avcılar, Sivaslı, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nokta Atış Yarışması tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:17 Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar
18:12 Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında şans verdiği isimler belli oldu! İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:39 Şırnak'ta örümcek ile arının kavgası görüntülendi! Tuzağa dayanamayıp baygınlık geçirerek yem oldu
16:33 Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 18:55:40. #1.12#
SON DAKİKA: Nokta Atış Yarışması tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement