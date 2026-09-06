Uşak\'taki Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışlarında 45 sporcu kıyasıya mücadele etti

Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Uşak'ta tamamlandı.

Spor Toto ve Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen turnuva bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde gerçekleştirildi. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışlar izleyicilere keyifli anlar yaşattı. 4 ayrı kategoride 45 sporcu, dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Baştan sona büyük bir rekabetin yaşandığı yarışların tamamlanmasının ardından kategorilerinde başarılı olan sporcular da belli oldu. Micro kategorisinde erkeklerde Ali Ersin Yücesan, kadınlarda Nilhan Yeşiltay, Mini kategorisinde erkeklerde Bulut Tırınk, kadınlarda Tuğba Yeşiltay, Junior kategorisinde erkeklerde Rüzgar Tırınk, kadınlarda Elif Yağmur Yeşiltay ilk sırada yer aldı. Senior kategorisinde ise Ateş Birinci, yarışın galibi oldu.

Kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara kupaları verildi.

Öte yandan, ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.