TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşakspor, ara transfer döneminde Bölgesel Amatör Lig'de 2 Eylül SK forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ayhan Taşlı'yla anlaşmaya vardı. Ayhan sezonun ilk yarısında 5 golle oynadı. Eskişehirspor'un altyapısında yetişen genç oyuncunun adı alt liglerde birçok takımla anılıyordu.
Son Dakika › Spor › Uşakspor, 19 Yaşındaki Kanat Oyuncusu Ayhan Taşlı ile Anlaştı - Son Dakika
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