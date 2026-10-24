Uşakspor, 3 haftalık galibiyet hasretine Gaziemir Spor karşısında son vermek istiyor

Uşakspor, 3 haftalık galibiyet hasretine Gaziemir Spor karşısında son vermek istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 haftadır galibiyet alamayan 6 puanlı Uşakspor, yarın saat 15.00'te Uşak 1 Eylül Stadı'nda 9 puanlı Gaziemir Spor'u konuk edecek. Gaziemir Spor'da geçen hafta kırmızı kart gören Mustafa Çalışkan ile Kadir Otçeken cezalı olduğu için oynayamayacak.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıkışa geçme peşindeki Uşakspor ile Gaziemir Spor yarın rakip olacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Ligde bu sezon 1 galibiyet alabilen Uşakspor 3 haftadır 3 puana hasret kaldı. Kırmızı-siyahlı ekibin 7 maç sonunda 6 puanı bulunuyor. Geçen hafta İzmir'de Alanya 1221'e 2-1 yenilirken bu maçta kırmızı kart gören Mustafa Çalışkan ve Kadir Otçeken de cezalı duruma düşen Gaziemir Spor 9 puanda.
Kaynak: DHA
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