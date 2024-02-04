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Uşakspor, Belediye Derincespor'a 7-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Uşakspor, Belediye Derincespor'a 7-1 mağlup oldu

Uşakspor, Belediye Derincespor\'a 7-1 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sıraya demir atan Uşakspor, Belediye Derincespor'a evinde 7-1 yenildi. Uşakspor'un tek golünü Mahmut attı.

04.02.2024 16:14  Güncelleme: 16:22
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UŞAK, -

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Emrah Uluçay, İbrahim Ethem Potuk

UŞAKSPOR: Bülent - Emirhan (Dk. 46 Mahmut), Tahir Kaan, Eren, Süleyman Emre (Dk. 46 Berkay), Halil, Enes (Dk. 81 Emre Can), Murat, Mustafa Kemal, Eray, Alperen (Dk. 46 Oğulcan)

BELEDİYE DERİNCESPOR: Eray - Canberk Ömer, Alpay (Dk. 46 Furkan Şeker), Volkan, Hüseyin, Ömer Faruk (Dk. 46 Ünal Emre), Alperen, Okan (Dk. 61 Alaattin), Erdi Can, Taha (Dk. 57 Eren), Berat Ali (Dk. 46 Ege)

GOLLER: Dk. 48 Mahmut (Uşakspor) - Dk. 12 Taha, Dk. 37 Halil (Kendi kalesine), Dk. 40 Okan, Dk. 42 Ömer Faruk, Dk. 43 Berat Ali, Dk. 45 Erdi Can, Dk. 85 Ege (Belediye Derincespor)

SARI KART: Furkan Şeker (Belediye Derincespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aylardır son sıraya demir atarak her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Uşakspor evinde alt sıralardaki rakiplerinden Belediye Derincespor'a 7-1 yenildi.

Uşak 1 Eylül Stadı'nda ilk yarının son 5 dakikasında 4 gol birden bulan konuk ekibin gollerini 12'nci dakikada Taha, 37'nci dakikada kendi kalesine Halil, 40'ıncı dakikada Okan, 42'nci dakikada Ömer Faruk, 43'üncü dakikada Berat Ali, 45'inci dakikada Erdi Can ve 85'inci dakikada Ege attı. Kadrosu dağıldığı için gençlerle mücadele eden Uşakspor'un tek golü 48'inci dakikada Mahmut'tan geldi. Grupta 22 maçta 19'uncu yenilgisini alan kırmızı-siyahlılar 5 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Uşakspor, Belediye Derincespor'a 7-1 mağlup oldu - Son Dakika
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