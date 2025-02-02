Uşakspor, Beykoz İshaklıspor ile 2-2 Berabere Kaldı

Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 maçtır galibiyete hasret kalan Uşakspor evinde Beykoz İshaklıspor önünde de beraberliği sonradan kurtardı: 2-2. Uşak 1 Eylül Stadı'nda konuk takım 23'üncü dakikada Sezer Özmen ve 26'ncı dakikada Mevlüt Çelik'le bulduğu gollerle 2 farklı öne geçti. Ev sahibi 32'nci dakikada Yusufhan ve 53'üncü dakikada penaltıdan Murat Torun'la 2-2'lik beraberliği yakaladı. Uşakspor bu skorla puanını 25 yaparken, düşme hattındaki Beykoz İshaklıspor 13 puana ulaştı.