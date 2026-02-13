Uşakspor'da Ergün Penbe Geri Dönüyor - Son Dakika
Spor

Uşakspor'da Ergün Penbe Geri Dönüyor

Uşakspor\'da Ergün Penbe Geri Dönüyor
13.02.2026 12:02
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ayrılan Ergün Penbe, Uşakspor'a yeniden teknik direktör oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off yarışı veren Uşakspor'da 2 hafta önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle kulüpten ayrılan teknik direktör Ergün Penbe göreve geri dönüyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tecrübeli teknik adamla bir araya gelerek anlaşma sağladığı öğrenildi. Uşakspor'dan ayrılarak Hacettepe Türk Metal 1963 Spor'a imza atan Ergün Penbe, 2'nci Grup'ta son sıraya gerileyen bu takımdan kısa sürede ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının pazar günü Bornova 1877 maçında yedek kulübesindeki yerini alması bekleniyor.

Kaynak: DHA

