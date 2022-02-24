Uşakspor'da hava bozdu - Son Dakika
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Uşakspor'da hava bozdu

24.02.2022 12:30
Uşakspor'da hava bozdu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda zirve takipçisi Isparta 32 Spor'a 90+2'nci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Uşakspor, son 2 haftadan 1 puan çıkararak Play-Off yarışında yara aldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda zirve takipçisi Isparta 32 Spor'a 90+2'nci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Uşakspor, son 2 haftadan 1 puan çıkararak Play-Off yarışında yara aldı. Geçen hafta 2-0 üstünlük kurduğu Tarsus İdmanyurdu karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, Isparta deplasmanında 1-0 geriden gelip skora denge getirmesine rağmen direnemedi. Play-Off hattıyla arasındaki 4 puanlık farkın açılmamasıyla teselli bulan 30 puanlı Uşakspor, 1 puan gerileyerek 10'uncu sıraya indi.


- Uşak
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TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2Uşakspor: 1 TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2Uşakspor: 1 Uşakspor Play-Off için Isparta deplasmanında Uşakspor Play-Off için Isparta deplasmanında

Futbol Federasyonu, Play Off, Uşakspor, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor'da hava bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşakspor'da hava bozdu - Son Dakika
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