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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 3-0 yenilerek galibiyet hasretini 16 maça çıkaran 5 puanlı sonuncu Uşakspor, yarın 22'nci hafta karşılaşmasında İskenderunspor'a konuk olacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Murat Kasap düdük çalacak. Uşakspor ilk ve son galibiyetini 4'üncü haftada deplasmanda Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek elde etmişti.
Son Dakika › Spor › Uşakspor, İskenderunspor deplasmanında galibiyet arayacak - Son Dakika