Uşakspor, Kütahyaspor'un Galibiyet Serisini Durdurdu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda lider Kütahyaspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor, rakibinin 10 haftalık galibiyet serisini sona erdirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, iç sahada aldığı 2-1'lik Karşıyaka yenilgisi sonrası çıktığı zorlu randevudan 1 puanla ayrılarak moral buldu. Grupta son 2 haftada 5 puan kaybeden 45 puanlı Uşakspor, 5'inci sıradan 7'nciliğe geriledi. Uşak ekibinde santrfor Efecan Barlık, Kütahyaspor filelerini sarsarak toplam gol sayısını 6'ya çıkardı. Play-Off potasının 3 puan gerisinde yer alan Uşakspor'da, 25 Mart Çarşamba günü iç sahada oynanacak Balıkesirspor maçı öncesi sol kanat Yusufhan Çalık sarı kart cezalısı durumuna düştü.

ERGÜN PENBE'DEN AYRILIK RESTİ

Uşakspor'da ikinci yarıda ayrıldığı takıma önceki haftalarda geri dönüp Başkan Mustafa Yalım'la sorun yaşayan Teknik Direktör Ergün Penbe, Kütahyaspor maç öncesi ayrılık resti çekti. Tecrübeli teknik adam, yönetim tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini, 1 aydır protokol imzalanmadığını ve yardımcılarının takıma geri gelmemesi durumunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Penbe ve Başkan Yalım, geçen ay tesislerde birbirine girmişti.