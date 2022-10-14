Uşakspor'un rakibi Bucaspor 1928 - Son Dakika
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Uşakspor'un rakibi Bucaspor 1928

14.10.2022 10:45
Uşakspor'un rakibi Bucaspor 1928

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 maçını kaybedip 9 maç sonunda galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Uşakspor yarın Ege derbisinde şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'i ağırlayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 maçını kaybedip 9 maç sonunda galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Uşakspor yarın Ege derbisinde şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'i ağırlayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Ev sahibi Uşakspor'da eksik bulunmazken, Bucaspor 1928'de kart cezalıları Mazlum ve Lokman müsabakada forma giyemeyecek.

Uşakspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı ilk galibiyetlerini almak için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirterek, taraftardan destek istedi. Son maçında evinde Kırklarelispor'a yenilen Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar ise Uşak deplasmanında kazanıp mağlubiyeti telafi edeceklerini belirtti. Uşakspor 3 puanla 19'uncu sırada yer alırken, Bucaspor 1928, 16 puanla 4'üncü basamakta.


- Uşak
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Bucaspor, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor'un rakibi Bucaspor 1928 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Uşakspor'un rakibi Bucaspor 1928 - Son Dakika
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