Uşakspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı ilk galibiyetlerini almak için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirterek, taraftardan destek istedi. Son maçında evinde Kırklarelispor 'a yenilen Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar ise Uşak deplasmanında kazanıp mağlubiyeti telafi edeceklerini belirtti. Uşakspor 3 puanla 19'uncu sırada yer alırken, Bucaspor 1928, 16 puanla 4'üncü basamakta.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Uşakspor'un rakibi Bucaspor 1928 - Son Dakika

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