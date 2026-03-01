Uşakspor Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Uşakspor Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

01.03.2026 12:59
Uşakspor, Tire 2021 FK'yı 1-0 yenerek Play-Off hattındaki yerini korudu ve 44 puana ulaştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Tire 2021 FK'yı Eray'ın maçın ikinci devresinde attığı golle 1-0 mağlup eden Uşakspor, üst üste 3'üncü galibiyetini alarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Bornova 1877'yi 3-2 (D), Söke 1970'i 2-0 yendikten sonra Tire 2021 FK sınavından da 3 puanla ayrılan kırmızı-siyahlılar, 44 puana ulaşarak 5'inci sırayı kaptırmadı. Teknik direktör Ergün Penbe'nin göreve dönmesinin ardından yeniden çıkışa geçerek 3'te 3 yapan Uşak temsilcisi, son 2 müsabakada kalesini gole kapatarak savunmasıyla alkış topladı. Ligde önümüzdeki 3 haftada Karşıyaka, Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor'la kritik randevulara çıkacak Uşakspor, bu karşılaşmalarda toplayacağı puanlarla ilk 5'teki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

Uşakspor Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Uşakspor Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı
