Uşakspor Yasin Öztekin'i Kadrosuna Katıyor - Son Dakika
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Uşakspor Yasin Öztekin'i Kadrosuna Katıyor

Uşakspor Yasin Öztekin\'i Kadrosuna Katıyor
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Uşakspor, Yasin Öztekin ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Yeni sezon öncesi önemli transfer.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Uşakspor, eski milli yıldız Yasin Öztekin'e gecikmeli olarak kavuştu. Mayıs ayında ismi Uşakspor'la anılan 39 yaşındaki sağ kanat oyuncusu yönetimle anlaşarak takıma katıldı. Yönetimini amatör lige düşen İzmir Çoruhlu FK'nın da başkanlığını yapan Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı Uşak, bu takımdan beşinci takviyesini yaptı.

Almanya'da Borussia Dortmund'ta kariyerine başlayan Yasin, Süper Lig'de yıllarca Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyerek şampiyonluk yaşadı. Yasin Öztekin, geçen sezon 3'üncü Lig'de ilk yarıda Yalova FK, ikinci yarıda ise Çoruhlu FK'da 6'şar gol attı. Uşakspor, transferde daha önce Ahmet Çoruhlu'nun takımı İzmir Çoruhlu FK'dan 26 yaşındaki sol kanat Anıl Arıcıoğlu, 39 yaşındaki tecrübeli orta saha Nizamettin Çalışkan, 37 yaşındaki forvet Erhan Şentürk, 21 yaşındaki sağ bek Burak Gündoğan'ı da almıştı.

Kaynak: DHA

Yasin Öztekin, Uşakspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor Yasin Öztekin'i Kadrosuna Katıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşakspor Yasin Öztekin'i Kadrosuna Katıyor - Son Dakika
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