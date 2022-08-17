Uşakspor, bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanı yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Düzenlenen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uşakspor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam etti - Son Dakika

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