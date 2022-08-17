Uşakspor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Uşakspor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam etti

17.08.2022 13:47
Uşakspor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam etti

Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hız kesmeden devam ettirdi.

Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hız kesmeden devam ettirdi.

Uşakspor, bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanı yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Düzenlenen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu. - UŞAK

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:17 Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
12:05 İBB duyurdu: Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:43 Yeni Zelanda sele teslim! 210 evin tahliye edildiği ülkede OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 13:59:56. #1.13#
SON DAKİKA: Uşakspor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement