Uşakspor, Yunus Emre Korkmaz'ı Transfer Etti

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Uşakspor stoper Yunus Emre Korkmaz'ı resmen renklerine bağladı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Bornova 1877 takımında forma giyen 20 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Uşakspor'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uşaksporumuza hoş geldin Yunus Emre Korkmaz. Kulübümüz, 2005 doğumlu genç stoper ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Korkmaz, geçtiğimiz sezon 3'üncü ligde Bornova 1877'de forma giydi. Yunus Emre Korkmaz'a, 'Uşaksporumuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun."