TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde İnegölspor'la berabere kalarak liderlikten olan Uşakspor, deplasmanda Türk Metal 1963 engelini 3-0'la aştı, zirveye yeniden kuruldu. Grupta son 5 maçta namağlup 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşakspor, puanını 16 yaparak aynı puandaki Silivrispor'la birlikte liderliği paylaştı.
Son Dakika › Spor › Uşakspor Zirveye Yeniden Yükseldi - Son Dakika
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