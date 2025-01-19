Üsküdar Belediyespor 5. Galibiyetini Aldı

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Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'u 30-26 yendi.

Çamlıca Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısını 16-10 önde geçen ev sahibi ekip, mücadeleyi 30-26 üstün tamamladı.

Bu sonuçla Üsküdar temsilcisi ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Kırşehir ekibi ise 11. kez mağlup oldu.