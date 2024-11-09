Üsküdar Belediyespor Avrupa Kupasında Yenildi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Üsküdar Belediyespor, sahasında Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımına 28-25 yenildi.
Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 14-13 önde tamamlayan Üsküdar Belediyespor, ikinci devrede üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 28-25 mağlup ayrıldı.
Rövanş mücadelesi, 16 Kasım Cumartesi günü Portekiz'de yapılacak.
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