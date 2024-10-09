Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar Belediyespor'u 29-27 mağlup etti.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 14-10 üstün tamamladı.
İkinci yarıda temposunu artıran Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı 29-27 kazandı.
Son Dakika › Spor › Üsküdar Belediyespor'dan Zorlu Galibiyet - Son Dakika
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