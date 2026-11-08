Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Süper Ligi'nde Odunpazarı'nı 34-30 yendi

Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Süper Ligi'nde Odunpazarı'nı 34-30 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Üsküdar Belediyespor, Çamlıca Salonu'nda konuk ettiği Odunpazarı'nı 34-30 yendi. İlk yarıyı 19-15 önde tamamlayan ev sahibi ekip, sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği Odunpazarı'nı 34-30 yendi.
Çamlıca Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-15 önde tamamlayan ev sahibi ekip, parkeden de 34-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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