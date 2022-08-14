Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor - Son Dakika
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Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor

14.08.2022 21:47
Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor.

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda şampiyonanın üçüncü gününde, sporcular üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele etti.

Kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcunun temsil ettiği Türkiye Milli Takımı'nda, Aslı Dönmezoğlu İtalyan rakibi Elena Potenza, Melek Özdemir İrlandalı rakibi Abbey Molloy, Sude Naz Efil Bulgar rakibi Roberta Hadzhiyska, Eda Nur İlhan Rumen rakibi Cojocariu Nadia Andreea, Ecrin Alp İngiliz rakibi Rosanna Bycroft, Sıla Özkan Ukraynalı rakibi Serhiienko Daria, Busenur Yazan Ukraynalı rakibi Rosetska Viktoriia, Cengizhan Akçimen ise Letonyalı rakibi Alekss Blazevics ile karşılaştı.

Müsabakalar sonunda milli sporculardan Dönmezoğlu, Efil, İlhan, Özkan, Yazan ve Akçimen rakiplerini yenerek üst tura yükseldi.

Öte yandan dün akşam yapılan müsabakalarda erkeklerde Mehmet Akif Fıçıcı Bulgar rakibi Antonio Damyanov'u yenerek bir üst tura çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor - Son Dakika

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