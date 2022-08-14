Kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcunun temsil ettiği Türkiye Milli Takımı'nda, Aslı Dönmezoğlu İtalyan rakibi Elena Potenza, Melek Özdemir İrlandalı rakibi Abbey Molloy, Sude Naz Efil Bulgar rakibi Roberta Hadzhiyska, Eda Nur İlhan Rumen rakibi Cojocariu Nadia Andreea, Ecrin Alp İngiliz rakibi Rosanna Bycroft, Sıla Özkan Ukraynalı rakibi Serhiienko Daria, Busenur Yazan Ukraynalı rakibi Rosetska Viktoriia, Cengizhan Akçimen ise Letonyalı rakibi Alekss Blazevics ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.