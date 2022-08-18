Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor - Son Dakika
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Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor

18.08.2022 22:39
Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor.

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın yedinci gününde, Türkiye'yi kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcu temsil etti.

Eylem Ece Ünlü rakibi İrlandalı Ellen Winnie Joyce, Aslı Dönmezoğlu Rumen rakibi Teleteu Cristina, Nisa Nur Gürsoy İngiliz rakibi Layla Straughan, Sude Naz Efil İrlandalı rakibi Alana Louise O'Brien, Eda Nur İlhan İngiliz rakibi Ruby Took, Sıla Özkan İtalyan rakibi Francesca Dell'aqulia, Busenur Yazan İngiliz rakibi Rihanna Holden, Sudenaz Dokgöz Moldovalı rakibi Xenia Coronciuc, Mehmet Akif Fıçıcı ise Macar rakibi Abel Koromi ile yarı final müsabakalarında karşılaştı.

Müsabakalar sonunda rakiplerini yenen Dönmezoğlu, İlhan, Özkan, Yazan ve Dokgöz adlarını finale yazdırdı.

Milli sporculardan Ünlü, Gürsoy, Efil ve Fıçıcı şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

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Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Dell, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor - Son Dakika
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