Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi

Erzurum'da düzenlenen Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Yakutiye ilçesindeki Buz Pateni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 812 sporcu katıldı.

Eleme müsabakaları sonucunda ringe çıkan kadın ve erkek sporcular, finallerde kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon, iki gün süren final müsabakalarının ardından madalya töreniyle sona erdi.

Erkeklerde, 40 kiloda Cengizhan Akçimen, 42 kiloda Mehmet Akif Fıçıcı, 44 kiloda Mübeyyin Parlak, 46 kiloda Ahmet İmre, 48 kiloda Furkan Avar, 50 kiloda Muhammed Refik Tuncer, 52 kiloda Muhammed Ali Budakoğlu, 54 kiloda İsmail Uzun, 57 kiloda Toprak Salman, 60 kiloda Cahit Emin Akyüz, 63 kiloda Enes Burak Ok, 66 kiloda Salih Babahanoğlu, 70 kiloda Davut Saydam, 75 kiloda Batu Baş, 80 kiloda Boran Altuntaş ve 90 kiloda Doğukan Demirceylan Türkiye şampiyonu oldu.

Kadınlarda ise 36 kiloda Eylem Eceünlü, 38 kiloda Aslı Dönmezoğlu, 40 kiloda Nisanur Gürsoy, 42 kiloda Melek Özdemir, 44 kiloda Nisanur Öztürk, 46 kiloda Sude Naz Efil, 48 kiloda Eda Nur İlhan, 51 kiloda Ecrin Alp, 54 kiloda Sıla Özkan, 57 kiloda Busenur Yazan, 60 kiloda Ayla Fırat, 64 kiloda Sudenaz Dokgöz ve 70 kiloda Melisa Eroğlu birinci oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, AA muhabirine, Erzurum'da 13-14 yaş öğrencilerin katılımıyla şampiyonayı hazırladıklarını söyledi.

Çeşitli illerden katılım olduğunu bildiren Gökçe, "812 sporcunun yanında idareci ve antrenörlerle yaklaşık 1100 rakamlarına ulaştık. Bu çok sevindirici bir şey." dedi.

Gökçe, bir haftalık turnuva sürecinde ciddi sayılacak problem ve sakatlık yaşanmadığını ifade ederek, "Herkes memnundu. Çok harika bir şampiyona geçti. Seyirci muhteşemdi. Türk sporu ve boksu adına buradan mutlu ayrılıyoruz. Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.