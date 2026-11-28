3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta konuk olduğu Gaziemir Spor'a 2-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay, yarın evinde Kepez Spor karşısında çıkış arayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 14'üncü hafta müsabakasını Yunus Aytekin Atabek yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Caner ile Sefa'nın yanı sıra sarı kart cezalısı Anıl Serhan forma giyemeyecek.

Ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alıp 10 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde 14'üncü sırada yer alan Altay, 11 puanı bulunan bir sıra üzerindeki Kepez Spor'u yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Son iki iç saha maçını İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan siyah-beyazlılar, 44 gün sonra zemin bakımı tamamlanan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda mücadele verecek.