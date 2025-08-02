Üstündağ'dan Haksız Eleştirilerle İlgili Açıklama - Son Dakika
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Üstündağ'dan Haksız Eleştirilerle İlgili Açıklama

02.08.2025 21:40
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TVF Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na yapılan eleştirileri kınadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

TVF'den yapılan açıklamaya göre Üstündağ, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi Antalya'da kampa giren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibiyle bir araya geldi. Üstündağ, 4, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Sırbistan Milli Takımı ile üç hazırlık maçı oynayacak ay-yıldızlıların çalışmalarını takip etti.

2023'te Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu olan milli takımın 2025 Milletler Ligi'nden çeyrek finalde elenmesinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Üstündağ, "Bugüne dek bu milli takım, ülkemize pek çok şampiyonluk yaşattı. Elbette her sporda olduğu gibi inişler ve çıkışlar olur. Yaşadığımız bu durum da bir 'iniş' olarak değerlendirilebilir. Milletler Ligi'nin ilk ayağına baktığımızda takımımızda yer alan genç oyuncuların ne kadar yüksek bir potansiyele sahip olduğunu, ne kadar geniş bir oyuncu havuzuna ulaştığımızı açıkça görüyoruz. Bu gelişmeler umut verici. Ne var ki Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize 'ilkler' yaşatan bu değerli sporcuların, bir mağlubiyet sonrası acımasız bir linç kampanyasına maruz kalması son derece yanlış ve kabul edilemez." yorumunu yaptı.

Üstündağ, daha güzel işlere imza atmak için kararlı olduklarını belirterek, "Bugünkü toplantımızda gördüm ki takımımız hak etmediği eleştirilere ve hakaretlere hiçbir şekilde itibar etmiyor. Japonya maçından sonra başlayan haksız eleştiri ve linç kampanyasını şiddetle kınıyorum. Kendi mecralarında başarılı olamamış bazı kişilerin, reyting ve çıkar uğruna yaptıkları sağlıksız söylemler voleybola zarar veriyor. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu tarz yaklaşımların karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu takıma sahip çıkmak hepimizin görevi"

Oyuncular ve teknik kadroyla uzun ve kapsamlı istişarelerde bulunduğunu paylaşan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Başantrenörümüz Daniele Santarelli teknik eksikleri analiz etti. Ben de camianın büyüğü, bir abisi ve babası olarak üzerime düşeni yapmaya devam ediyorum. Dünya şampiyonasında bu takımın ülkemizi yine en iyi şekilde temsil edeceğine, kürsüde yer alacağına ve voleybolun ülkemizde sürdürülebilir bir ilgiyle konuşulmasına vesile olacağına yürekten inanıyorum. Bu takıma sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu takım; özel, başarılı ve ülkemize büyük gururlar yaşatmış bir ekip. Tüm paydaşlardan, camiamızdan ve sporseverlerden bu takımın arkasında durmalarını bekliyorum."

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Mehmet Akif Üstündağ, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üstündağ'dan Haksız Eleştirilerle İlgili Açıklama - Son Dakika

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