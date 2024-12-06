Üstündağ FIVB Konsey Başkanlığına Seçildi

Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Konsey Başkanlığı görevine seçildiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Başkan Üstündağ, Maslak 42 Venue'de gerçekleştirilen Brand&Sport Summit 2024'te açıklamalarda bulundu.

TVF Başkanlığının yanı sıra önemli bir görevi daha üstlendiğini belirten Mehmet Akif Üstündağ, "Ülkem adına hayırlı ve uğurlu olsun. Benim şahsımın orada olması değil, ülkemi en iyi şekilde temsil etmem önemli. Yüküm ağır. Tarihimizde ilk kez böyle bir göreve geldik. Konsey başkanlığını aldık. Artık dünya voleybolunu biz yöneteceğiz. Sadece ben konsey başkanı olmadım, Avrupa'da ve dünyada 16 arkadaşımız kurullarda ülkemizi temsil ediyor. Yani demek ki Türk voleybolu nereden nereye gelmiş. Sadece şahsım Türk voleybolunu buralara getirmedi, biz getirdik. Onun için çok mutluyum ve çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Üçüncü kez federasyon başkanlığına seçildiğini ve sorumluluğunun çok arttığını vurgulayan Üstündağ, "Biz dersimize çok iyi çalışıp, hata yapmadan, ülkemizi ayrıştıran değil birleştiren konumu yaratmak ve bunu en iyi şekilde temsil etmekle görevliyiz. Hayalimizi, hedefimizi ve heyecanımızı kaybetmeden çıtamızı hep yüksekte tutacağız. 214 ülkenin huzurunda şöyle bir cümle sarf edildi ki gururla bunu burada açıklayayım çünkü gurur duyuyorum. Şöyle ki 'Öyle ülkeler var 3-5-10-20 yılda hedefine gelebiliyor. Ama öyle bir ülke var ki çok kısa sürede başarı, kurumsallık, ekonomi ve altyapıyla mükemmel bir ülkeden bahsediyoruz; Türkiye.' Bundan daha büyük gurur olabilir mi? Ülkem adına gurur duyuyorum." diye konuştu.

"CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e ev sahipliği yapabiliriz"

Milli takımların yanı sıra kulüpler düzeyinde de önemli başarılar elde ettiklerini aktaran Başkan Üstündağ, "Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final oynanacak. Ben iddia ediyorum kadınlarda en az 2 Türk takımıyla Dörtlü Final'de olacağız. Diğer tarafta milli takımın başarısıyla mükemmel bir övgü alıyoruz. En mükemmelini biz yapıyoruz. O zaman herkes de bizi tercih edebiliyor ve tercih edilmekten de mutluyuz. Bundan daha güzel bir şey yok. Durmak yok, yola devam edeceğiz ve bugünleri sürdürülebilir şekilde yaşamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Türkiye'nin FIVB Milletler Ligi'nin ikinci ayağına ev sahipliği yapacağının hatırlatılması üzerine Mehmet Akif Üstündağ, " Sinan Erdem'de oynayacağız. Sayın Hidayet Türkoğlu da bu konuda bize çok yardımcı oldu, teşekkür ediyorum. Final aşamasının nerede oynanacağıyla ilgili net bir şey yok. Gruplar açıklandı fakat finaller netleşmedi. Görüşmeler devam ediyor. Onun dışında CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'in nerede oynanacağı belli değil. Türkiye'de olma ihtimali olabilir. CEV Başkanı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Biraz zaman lazım, net bir şey yok." şeklinde görüş belirtti.