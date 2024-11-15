Utah Jazz Son Saniyede Kazandı!

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NBA'de Utah Jazz, evinde karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'ı son saniyelerde attığı sayıyla 115-113'lük skorla yendi.

NBA'de normal sezon heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Delta Center'da karşılaştığı Dallas Mavericks'ı son saniyelerde John Collins'in bulduğu basketle 115-113'lük skorla mağlup etti ve 3. galibiyetini kazandı. Bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde eden Utah'ta John Collins 28 sayı, 9 ribaund, Jordan Clarkson 20 sayı, 4 asist ve Colin Sexton da 16 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligde üst üste 4, toplamda da 7. yenilgisini alan Dallas'ta ise Luka Doncic 37 sayı, 9 asist, 7 ribaund, Naji Marshall 19 sayı, Klay Thompson da 17 sayıyla mücadele etti. - İSTANBUL