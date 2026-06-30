Utku Duman Fenerbahçe'de Koordinatör Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Utku Duman Fenerbahçe'de Koordinatör Oldu

30.06.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldaklı antrenör Utku Duman, Fenerbahçe Atletizm Şubesi'nde koordinatörlük görevine getirildi.

Zonguldaklı milli takım antrenörü Utku Duman, Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şubesi'nde gerçekleştirilen yeniden yapılanma kapsamında koordinatörlük görevine getirildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev'in Atletizm Şube Sorumluluğu görevine atanmasıyla oluşturulan yeni teknik ekipte, uzun yıllardır kulüp bünyesinde görev yapan milli takım antrenörü Utku Duman da koordinatör olarak görevlendirildi.

Duman, yeni görevinde U16, U18, U20 ve Süper Lig kategorilerindeki sporcuların planlaması, yarış organizasyonlarının koordinasyonu, performans takibi ve teknik süreçlerin yönetiminden sorumlu olacak. Koordinatörlük görevindeki ilk resmi organizasyonunu İzmir'de düzenlenen Türkiye Atletizm Süper Lig 1. Kademe müsabakalarında tamamlayan Duman, önlerinde yoğun bir yarış takviminin bulunduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade eden Duman, kulübün uzun yıllar başarısını sürdürecek nitelikte geniş bir sporcu havuzuna sahip olduğuna inandıklarını söyledi.

Altyapıdan yetişen sporcuları geliştirerek geleceğin Süper Lig kadrosunun temelini oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Duman, kalıcı başarının ancak sürdürülebilir bir altyapı sistemiyle mümkün olacağını kaydetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Atletizm, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Utku Duman Fenerbahçe'de Koordinatör Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 13:44:32. #7.12#
SON DAKİKA: Utku Duman Fenerbahçe'de Koordinatör Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.