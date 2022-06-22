VakıfBank, alt yaş gruplarında da şampiyon - Son Dakika
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VakıfBank, alt yaş gruplarında da şampiyon

22.06.2022 15:46
VakıfBank, alt yaş gruplarında da şampiyon

2021-2022 sezonun 5 kupa ile şampiyon tamamlayan VakıfBank Kulübü, A takımda gösterdiği başarıları alt yaş gruplarında da tekrarladı.

2021-2022 sezonun 5 kupa ile şampiyon tamamlayan VakıfBank Kulübü, A takımda gösterdiği başarıları alt yaş gruplarında da tekrarladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, alt yaş gruplarında mücadele ettiği tüm kategorilerde şampiyonluğa uzanan VakıfBank, sezonu 10 kupa ile tamamlamış oldu.

Başarılı geçen sezonun ardından genç sporcular, VakıfBank Spor Sarayı'nda VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ve VakıfBank'ın bu sezon voleybola veda eden efsane kaptanı Melis Gürkaynak ile bir araya geldi.

VakıfBank, yıldız kızlar seviyesinde Mersin'de düzenlenen organizasyonun finalinde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Midi kızlar kategorisinde Ankara Aydınlık Gençlik ekibini yenerek şampiyonluğu kazanan sarı-siyahlılar, genç kızlar kategorisinde de Eczacıbaşı'nı mağlup ederek kupaya uzandı.

Mini kızlar kategorisinde ise Başarı Performans ekibini yenmeyi başaran VakıfBank, sezonun son alt yaş turnuvasında da yine Aydınlık Gençlik'i mağlup ederek şampiyon oldu.

Sarı-siyahlı ekip böylece mücadele ettiği tüm alt yaş kategorilerinde şampiyon olma başarısı gösterdi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda açıklamada bulunan Ferkan Merdan, "Bu sezon başardıklarınızla gurur duyuyoruz. Sizleri çok seviyor ve sizlere çok inanıyoruz. Gittiğiniz her yerde VakıfBank değerlerini en iyi şekilde yansıtan, Türk insanını ve Türk kadınını en güzel temsil eden pırıl pırıl yetişkinler olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinlikte, VakıfBank'ta 5 sezondur çalışan ve yeni dönemde görev almayacak olan altyapı antrenörleri Giuseppe Bosetti ve Franca Bardelli'ye teşekkür edildi.

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Kaynak: AA

gençlik, Spor, Son Dakika

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