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VakıfBank, Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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VakıfBank, Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde VakıfBank, Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetine imza atarken, Beşiktaş Ayos ise 10. yenilgisini yaşadı.

VakıfBank, Beşiktaş Ayos\'u 3-1 mağlup etti
13.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:34
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Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Uğur Ateş

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zahre Güneş (Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Ayça Aykaç)

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Fulden Ural, Maglio (Gizem Güreşen, Hilal Kocakara, Brakocevic, Bahar Guidetti Toksoy, Ecem Aknam, Duru Aksu, Demidova)

Setler: 25-19, 26-24, 28-30, 25-19

Süre: 110 dakika (24, 28, 34, 24)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde VakıfBank, Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-siyahlılar bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetine imza atarken, Beşiktaş Ayos ise 10. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor VakıfBank, Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: VakıfBank, Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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