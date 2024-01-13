Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Sevim, Uğur Ateş
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zahre Güneş (Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Ayça Aykaç)
Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Fulden Ural, Maglio (Gizem Güreşen, Hilal Kocakara, Brakocevic, Bahar Guidetti Toksoy, Ecem Aknam, Duru Aksu, Demidova)
Setler: 25-19, 26-24, 28-30, 25-19
Süre: 110 dakika (24, 28, 34, 24)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde VakıfBank, Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti.
Sarı-siyahlılar bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetine imza atarken, Beşiktaş Ayos ise 10. yenilgisini yaşadı.
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