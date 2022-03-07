VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Developres Rzeszow takımına konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Developres Rzeszow takımına konuk olacak

07.03.2022 11:38
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Developres Rzeszow takımına konuk olacak

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Polonya'nın Developres Rzeszow takımıyla karşı karşıya gelecek.

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Polonya'nın Developres Rzeszow takımıyla karşı karşıya gelecek.

RCWS Podpromie Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmenin galibi adını yarı finale yazdıracak.

Eşleşmede ikinci maç 16 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Organizasyonun yarı finalinde VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin kazananı, Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Kadın kılığına girip savaştan kaçmaya çalışan Ukraynalı, sınırda yakalandı Kadın kılığına girip savaştan kaçmaya çalışan Ukraynalı, sınırda yakalandı Polonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı Polonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı

Şampiyonlar Ligi, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Developres Rzeszow takımına konuk olacak - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:44:54. #1.12#
SON DAKİKA: VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Developres Rzeszow takımına konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement