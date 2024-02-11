VakıfBank, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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VakıfBank, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi

VakıfBank, Çukurova Belediyespor\'u 3-1 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, Çukurova Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maç, Salon: VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve 108 dakika sürdü. Hakemler Ebru Kaya ve Aylin Turnaoğlu yönetiminde gerçekleşen maçta VakıfBank, setlerde 25-19, 23-25, 25-23 ve 25-17'lik skorlarla galip geldi.

11.02.2024 16:21
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Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Carutasu, Busa ( Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Thompson, Bahar Akbay)

Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş ( Berin Yıldırım, Ezgi Uludağ, Berra Eren, Leyva)

Setler: 25-19, 23-25, 25-23, 25-17

Süre: 108 dakika (27, 29, 27, 25)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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