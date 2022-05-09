VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti! - Son Dakika

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 yenen VakıfBank, seride durumu 2-2 yaptı.

FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI

Tempolu başlayan mücadelede VakıfBank, Bartsch-Hackley ve Zehra Güneş'in sayılarıyla farkı 4 sayıya (15-11) kadar çıkardı ve rakibini mola almak zorunda bıraktı. Mola dönüşünde Bartsch-Hackley'in hatalı servisiyle seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, 18-18 beraberliği yakaladı. Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın etkili oyunuyla öne çıktığı son bölümde, rakibinin servis ve hücumda yaptığı hataları da değerlendirerek ilk seti 25-23 hanesine yazdırdı.

VAKIFBANK GERİ DÖNÜYOR

Vargas ve Fedorovtseva ikilisini durduramayan VakıfBank karşısında 16-16 beraberliğin ardından 5-1'lik seri yakalayan ev sahibi ekip, seyircisinin coşkulu desteğini de arkasına alarak ikinci seti 25-19 kazandı ve 2-0 öne geçti. Üçüncü sette 18-15 öne geçen Fenerbahçe Opet, bu bölümde oyundan düştü. Haak ve Guimaraes'in etkili oyunuyla rakibi karşısında 8-0'lık seri yakalayan konuk takım, seti 25-19 alarak durumu 2-1 yaptı. Haak ve Guimaraes ile dördüncü sete de iyi başlayan sarı-siyahlılar, 10-7 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Mola dönüşü ritmini bozmayan VakıfBank, farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 14-7. Zehra Güneş'in üst üste üç bloğuyla skoru 23-13 yapan VakıfBank, seti de 25-14 kazanarak maça yeniden ortak oldu: 2-2.

HER ŞEY SON MAÇA KALDI

Fenerbahçe Opet, tie-break setinin hemen başında Eda Erdem Dündar ve Fedorovtseva ikilisinin sayılarıyla 4-1 öne geçti. VakıfBank, Guimaraes'in etkili oyunuyla 7-7 beraberliği yakaladı. 10. sayıda bir kez daha skora dengeyi getiren VakıfBank, rakibinin 14. sayıda skoru eşitlemesine engel olamadı. Haak ile bir kez daha üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, Fedorovtseva'nın topu dışarı atmasıyla tie-break setini 16-14, maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 2-2 yaptı. Final serisinin beşinci ve son maçı 12 Mayıs Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.