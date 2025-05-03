Vakıfbank Final Four\'da Yenildi

Beyza Betül CİHAN/İSTANBUL, –2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'da Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilen Vakıfbank'ın Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Buraya gelen taraftarlara daha iyi bir voleybol seyrettirmeyi isterdik. Takım için söyleyebilecek çok fazla bir şeyim yok ama buraya gelen taraftarlara daha iyi bir voleybol seyretmek isterdik" dedi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'da Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşan Vakıfbank maçtan 3-0 mağlubiyetle ayrılarak final şansını yitirdi. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti," İtalyan voleybolu çok yüksek kaliteli, onlara karşı aynı kaliteye ulaşabilmek için sahada yüzde yüzümüzü vermek zorundaydık. Ama yüzde yüzümüzü ortaya koyamadık ama bugün sadece yüzde yüzümüzü ortaya koyamadık. Bazı problemler yaşadık. Hafta içi bazı problemler, ufak tefek sakatlıklar hastalıklar yaşadık ve bugün sahaya yüzde yüzümüzü koymadık ama tamamen iyi oyununuzu oynasak bile yeterli olur muydu bundan da çok da emin değilim açıkçası. Buraya gelen taraftarlara daha iyi bir voleybol seyrettirmeyi isterdik. Takım için söyleyebilecek çok fazla bir şeyim yok ama buraya gelen taraftarlara daha iyi bir voleybol seyretmek isterdik" şeklinde konuştu.

Oyuncularının performansını değerlendiren Giudetti, " Marina'nın bazı sakatlıkları vardı. Kiera son 4 günü yatakta geçirdi. Hasta olarak bu maça çıktı ve Katerina çok iyi işler çıkardı ama hücumda bizim o ikilinin gücüne ihtiyacımız vardı. Marina bütün sezon çok iyi bir iş çıkardı. Sadece bir maçla sezonu değerlendiremeyiz belki ama öğrenmesi gereken tabi ki daha çok şey var" ifadelerini kullandı.